Localizan el Cuerpo de una Mujer sin Vida en Vía Pública de Ciudad Victoria

Autoridades acudieron al reporte del hallazgo de una mujer sin vida en la vía pública en la colonia Ampliación El Palmar de Ciudad Victoria.

Autoridades de seguridad atendieron un reporte ciudadano por el hallazgo de una mujer sin vida sobre la vía pública, en la calle Ferromex, cruce con Calle del Sol, en la colonia Ampliación El Palmar, en Ciudad Victoria. Elementos acudieron al sitio para verificar la situación y acordonar el área.

Al arribar, los oficiales confirmaron que la femenina ya no contaba con signos vitales, por lo que se activaron los protocolos correspondientes. Personal especializado inició las diligencias para determinar las causas del fallecimiento, así como la identidad de la persona, quedando el caso en manos de las autoridades competentes.

Información en Desarrollo. 

