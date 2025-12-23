Localizan el Cuerpo de una Mujer sin Vida en Vía Pública de Ciudad Victoria

Autoridades de seguridad atendieron un reporte ciudadano por el hallazgo de una mujer sin vida sobre la vía pública, en la calle Ferromex, cruce con Calle del Sol, en la colonia Ampliación El Palmar, en Ciudad Victoria. Elementos acudieron al sitio para verificar la situación y acordonar el área.

December 23, 2025

Al arribar, los oficiales confirmaron que la femenina ya no contaba con signos vitales, por lo que se activaron los protocolos correspondientes. Personal especializado inició las diligencias para determinar las causas del fallecimiento, así como la identidad de la persona, quedando el caso en manos de las autoridades competentes.

Información en Desarrollo.

