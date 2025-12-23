Hallan Restos Humanos en la Carretera Antigua Tula-Victoria en Tamaulipas

Autoridades de seguridad atendieron este martes el reporte del hallazgo de restos humanos sobre la carretera antigua Tula–Victoria, a la altura del kilómetro 171, en el municipio de Victoria. El aviso movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia hasta el sitio.

Noticia Relacionada: Protección Civil Tamaulipas Clausura Área de Planta Química en Matamoros Luego de Explosión

Elementos de seguridad permanecen en la zona realizando los protocolos correspondientes, así como el acordonamiento del área para las diligencias legales. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

#VoceríaInforma



Autoridades atienden reporte de hallazgo de restos humanos en la carretera antigua Tula-Victoria a la altura del kilómetro 171 de #Victoria.



Elementos de seguridad y emergencia se encuentran en el lugar realizando los protocolos correspondientes. Se recomienda… pic.twitter.com/KnDxMNWuEk — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) December 23, 2025

Información en Desarrollo.

Historias Recomendadas: