Autoridades atienden el reporte del hallazgo de restos humanos en la carretera antigua Tula–Victoria, a la altura del km 171.

Hallan Restos Humanos en la Carretera Antigua Tula-Victoria en Tamaulipas. Foto: N+

Autoridades de seguridad atendieron este martes el reporte del hallazgo de restos humanos sobre la carretera antigua Tula–Victoria, a la altura del kilómetro 171, en el municipio de Victoria. El aviso movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia hasta el sitio.

Elementos de seguridad permanecen en la zona realizando los protocolos correspondientes, así como el acordonamiento del área para las diligencias legales. Se recomienda a los automovilistas extremar precauciones y atender las indicaciones de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

Información en Desarrollo. 

