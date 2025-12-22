Explosión en Área de Planta Química de Matamoros Provoca Clausura por Protección Civil

Autoridades de Protección Civil clausuraron de manera provisional un área de la empresa Koura luego de que el pasado sábado se registraran explosiones en sus instalaciones, situación que generó alarma entre la población y provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información oficial, la explosión se originó en un ducto del sistema de enfriamiento de una máquina.

Al arribo de las primeras unidades, personal de la empresa negó el acceso y no proporcionó datos sobre lo ocurrido, por lo que Protección Civil del estado ya se encuentra realizando el diálogo y las investigaciones en la empresa.

La falta de información impidió a los cuerpos de auxilio municipales conocer con precisión el proceso involucrado durante el incidente y serán las autoridades estatales quienes decidan el proceso que llevará la empresa química.

¿Qué Pasó en la Planta Química de Matamoros?

Un incidente se registró durante la noche del 20 de diciembre de 2025 en la planta química conocida como Koura ubicada en Matamoros, generando preocupación entre los residentes de la zona.

Según reportes de los residentes cercanos, se escuchó un fuerte estruendo en la planta, lo que generó alarma a los alrededores. Sin embargo, las autoridades informaron que no existió riesgo para la población y que el incidente fue causado por la explosión de un aro que tiene un soplador de vapor.

La planta química emitió un comunicado donde informó que alrededor de las 21:46 horas del sábado, se registró un incidente al interior de una planta industrial, el cual provocó la liberación de vapor de agua y un fuerte ruido que fue percibido en los alrededores.

La empresa informó que no se reportaron personas lesionadas y que el hecho no representó riesgo alguno para la comunidad ni para el medio ambiente. Como medida preventiva y en apego a sus protocolos de seguridad y procedimientos administrativos, las operaciones de la planta fueron suspendidas temporalmente mientras se realizan las revisiones técnicas correspondientes.

