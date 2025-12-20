Aumenta Tarifa del Transporte Público en Tamaulipas: Así Quedan los Precios

A partir de este sábado 20 de diciembre se oficializó el aumento en la tarifa del transporte público en el estado de Tamaulipas, de acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado.

Según lo establecido por las autoridades estatales en el documento difundido la noche del viernes, el ajuste en el costo del pasaje entra en vigor de manera inmediata en las rutas del transporte público.

Noticia Relacionada: Canadá Emite Alerta de Viaje No Esencial a Tamaulipas por Violencia; Excepto a Tampico

El decreto señala que las tarifas autorizadas estarán sujetas a un horario determinado; una vez que este se exceda, los choferes podrán aplicar un incremento adicional de hasta el 20 por ciento sobre el costo base del pasaje.

Asimismo, el documento oficial reconoce que actualmente el 95 por ciento de las unidades motrices que prestan el servicio de transporte público de ruta en el estado no cuentan con un sistema de control de peaje, lo que limita a los concesionarios para llevar una correcta administración de los recursos generados por esta actividad.

Así queda la tarifa del transporte público en Tamaulipas:

Tarifa general: 12 pesos

Adultos mayores: 9 pesos

Estudiantes: 9 pesos

Personas con discapacidad: 9 pesos

Las autoridades reiteraron que estas tarifas son oficiales y deberán respetarse conforme a los horarios establecidos.

Historias Recomendadas: