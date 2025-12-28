Robo en Casa de Álvaro Obregón Provoca Balacera y Persecución en Periférico y Polanco

Un robo a casa habitación en Álvaro Obregón derivó en una intensa movilización de la policía capitalina. Elementos policiales sorprendieron a sujetos saliendo de la vivienda. Durante su intento de huida, lesionaron a un oficial y lograron abordar una camioneta.

Por los disparos, el conductor perdió el control del vehículo, que quedó abandonado tras impactarse. Los delincuentes robaron otro automóvil y volvieron a huir, pero ante el tráfico decidieron abandonar también este vehículo y huir a pie hacia la colonia Polanco, en Ejercito Nacional y Moliere.

Dejan caja fuerte

En el segundo automóvil robado se encontró una caja fuerte, de manera que las autoridades acordonaron la zona para resguardarlo, en espera de que llegue una grúa, para moverlo y proceder a las investigaciones.

Hasta ahora, la policía ha detenido a una persona que está bajo investigación, mientras que del otro sujeto no se sabe nada.

Las autoridades mantienen un operativo activo en la zona y resguardan el automóvil abandonado antes del túnel que cruza Palmas hacia la zona norte. El incidente provoca fuerte tráfico en los carriles de extrema izquierda de la esa zona del periférico.

