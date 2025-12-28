Detienen a 7 Personas Tras Incendio de Bares en Villaflores, Chiapas; Hallan a Persona Sin Vida

El Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Secretario de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, informaron que fueron detenidas siete personas y localizaron a un hombre sin vida, luego de la jornada de violencia registrada en el municipio de Villaflores, donde quemaron dos bares el sábado pasado.

Al respecto, el fiscal estatal señaló que se han recibido denuncias por la desaparición de ocho personas. De una de ellas, quien respondía al nombre de Sergio Enrique “N”, fue localizado sin vida.

En tanto que a las tres mujeres que laboraban en estos bares y resultaron lesionadas, precisó que los reportes médicos recibidos la mañana de este domingo, indican que se encuentran estables y continúan hospitalizadas.

Se espera su evolución para, en su momento, recabar sus declaraciones, agregó Llaven Abarca.

Video: Así se Vivió la Jornada de Violencia en Villaflores: Balaceras, Incendios y Desaparecidos en Chiapas

Suman siete detenidos en Chiapas

Por su parte, el secretario de Seguridad estatal, Óscar Aparicio, explicó que detuvieron a siete personas, asegurándoles dos armas cortas, un arma larga y ocho vehículos, de los cuales, tres eran patrullas clonadas del Ejército Mexicano.

Asimismo, se logró el rescate de una persona, quien ya se encuentra con sus familiares.

Durante un video compartido en redes sociales, los funcionarios explicaron que, con apoyo de la coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, se obtuvieron imágenes del grupo que ingresó a Villaflores.

Nota relacionada: Se Incendia Mercado de San Juan Cancuc, Chiapas, por Explosión de Pirotecnia

También recabaron material visual correspondiente al momento en que se llevó a cabo el incendio de los bares, donde se observa a sujetos portando chalecos y ropa operativa táctica, así como armas de fuego, quienes privan de la libertad a personas del sexo masculino.

Video: Civiles Armados Incendian Bares en Villaflores, Chiapas, y Secuestran a Siete Personas

En un comunicado, añadieron que en los municipios de Berriozábal, Cintalapa, Ocozocoautla, Villaflores y Jiquipilas se desplegaron 500 elementos, dos helicópteros y un avión no tripulado, aunado a las herramientas tecnológicas que implementó la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.

Historias recomendadas:

Reportan Incendio al Interior de Preparatoria 1 de la UNAM en Xochimilco

Se Descarrila Tren Interoceánico con Más de 200 Pasajeros en Nizanda, Oaxaca; Hay 20 Lesionados

