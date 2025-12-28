Se Incendia Mercado de San Juan Cancuc, Chiapas, por Explosión de Pirotecnia.

El mercado municipal de San Juan Cancuc, en los Altos de Chiapas, se incendió la noche del 27 de diciembre, debido a las explosiones de pirotecnia, según reportes preliminares.

El siniestro acabó con varios puestos de venta de explosivos festivos, de acuerdo con medios locales y videos difundidos por habitantes en redes sociales. Sin embargo, no se informó de víctimas y hasta el momento se desconoce el saldo oficial de las afectaciones.

Entre las zonas incendiadas estuvo una bodega, lo que causó la movilización de servicios de emergencia, así como de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En los clips compartidos en Facebook se observa que las llamas se extienden a varios metros de altura, mientras luces, chispas y otros fuegos artificiales se queman iluminando el cielo.

A la distancia, pobladores observaban la escena, mientras autoridades se encargaban de sofocar el incendio. Por ahora, las pérdidas son materiales y queda pendiente la determinación de lo que provocó el fuego.

Según informes iniciales, la zona de los hechos es conocida por el uso intensivo de pirotecnia a finales de año.

La administración tradicional, del municipio indígena de mayoría tseltal, no ha emitido algún reporte de los hechos. Sin embargo, se informó que el fuego fue controlado.

Protección Civil de Chiapas advirtió del peligro

Apenas durante la tarde de este 27 de diciembre, las autoridades estatales habían advertido del peligro de la pirotecnia, pues dijeron que causan múltiples víctimas por lesiones en la época de fiestas de fin de año.

"Aunque parezca inofensiva (la pirotecnia), no lo es", se indicó pocas horas antes del caso en San Juan Cancuc.

En un video, donde se mostró cómo la explosión de un artefacto explosivo lanzó un tambo a varios metros de altura.

Esa misma fuerza, en las manos equivocadas, puede causar daños irreversibles

En una segunda prueba, se colocó un pollo muerto, para ejemplificar qué pasaría si el estallido entrara en contacto con un cuerpo humano. En la grabación se vio cómo la pieza entera del animal, similar a la que se vende en mercados, salió volando.

"El resultado fue contundente, una chispa basta para generar quemaduras graves, amputaciones o algo peor", se advirtió en el material difundido por Protección Civil de Chiapas.

La autoridad afirmó que parte del operativo Guadalupe-Reyes incluyó recorridos en mercados como el de Suchiapa, donde se dialogó con comerciantes para alertarles del riesgo por la venta de estos materiales y el llamado a reforzar las medidas de seguridad en esta temporada.

Las recomendaciones para evitar tragedias

Evitar la compra y venta de pirotecnia

Revisar que luces navideñas estén en buen estado

Vigilar siempre las veladoras

