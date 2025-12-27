Registro de Celulares 2026: Estos son El Documento y Fecha Clave para No Perder Tu Línea

Luego de la aprobación de los lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, se han dado a conocer dos datos claves para que no pierdas tu línea durante el registro de celulares en México 2026: fecha y documentos a tomar en cuenta.

Y es que, como te hemos dado a conocer previamente, se trata del Nuevo Padrón de Teléfonos Celulares, con el cual se busca la vinculación de un número con una persona física o moral; no obstante, no puedes tener un único número.

¿Cuál es el documento clave para el registro de celulares 2026?

De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los cuales entraron en vigor el pasado martes 9 de diciembre, son dos los documentos de identidad necesarios para asociar las líneas telefónicas a una persona física:

Credencial de elector o pasaporte

CURP

Según señala el acuerdo, aprobado por el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la información será recabada y resguardada por las empresas de telefonía celular, "tal como hoy lo hacen para el servicio de pospago".

En caso de que tu número ya se encuentra vinculado con tu nombre en el registro, los proveedores del servicio de telefonía móvil deberán enviar una notificación por SMS y otros medios a todas sus líneas telefónicas móviles que se encuentren habilitadas y no vinculadas a un titular, al menos una vez por semana, mientras no se realice su vinculación.

La notificación a que hace referencia el presente artículo contendrá la siguiente leyenda: "RECUERDA QUE DEBES VINCULAR TU LÍNEA".

En caso de que no ye haya llegado el mensaje, posiblemente ya estás verificado, pero puedes revisarlo con tu proveedor de servicio.

¿Cuál es la fecha clave para el registro de celulares 2026?

Pese a que ya hay un día límite para realizar el registro en el padrón de celulares en México, realmente son dos fechas las que debes tomar en cuenta si tiene una línea móvil.

La primera es el 7 de enero 2026, pues es cuando da inicio el registro gratuito de líneas, pero como habrá una venta de oportunidad para que concluya el plazo.

Esa es la segunda fecha clave, el día límite para el registro, que es el 29 de junio de 2026. Un día después, el 30 de junio, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación.

"Toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana", menciona uno de los apartados de los lineamientos.

