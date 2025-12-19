Registro de Celulares Enero 2026 ¿Hay Multa Por No Registrar tu Línea al Padrón de Telefonía?

A partir de 2026, el registro obligatorio de teléfonos celulares entrará en vigor en México como parte de una estrategia del gobierno federal para combatir delitos como la extorsión, el fraude y el uso anónimo de líneas móviles.

La medida busca que cada número activo esté vinculado a una identidad verificable, con el objetivo de fortalecer la seguridad y combatir las extorsiones.

Aunque el registro será de carácter obligatorio, no todos los usuarios deberán cumplir con este trámite, ya que existen excepciones específicas contempladas en la normativa. No obstante, la implementación de esta medida ha generado diversas dudas entre la población, especialmente en torno a las posibles multas o sanciones por no registrar una línea telefónica.

Noticia relacionada: Nuevo Padrón de Telefonía: ¿Qué Números Celulares Serán Desactivados a Partir de 2026?

¿Hay multa por no registrar tu línea al Padrón de Telefonía Móvil?

Hasta el momento, las autoridades han aclarado que no existe una multa económica por no realizar la vinculación de la línea con la documentación requerida por la comisión reguladora. Sin embargo, sí se contempla una sanción que impactará de manera directa y severa en el uso cotidiano del teléfono móvil.

La consecuencia más grave —y la única prevista hasta ahora— es la suspensión total del servicio. En caso de no cumplir con el registro, el usuario no podrá utilizar su línea hasta que complete el trámite correspondiente. Esto implica quedar prácticamente incomunicado.

Nuevo Padrón de Teléfonos: Fecha en Que Entra en Vigor en México

Entre las restricciones se incluyen la imposibilidad de hacer o recibir llamadas, salvo las de emergencia, así como de enviar o recibir mensajes de texto (SMS). La línea permanecerá desactivada de forma temporal hasta que se realice el registro.

Cada compañía telefónica contará con su propio procedimiento, pero por disposición legal todas deberán solicitar información básica como una identificación oficial vigente (INE o pasaporte), la CURP y el nombre completo del titular de la línea.

Algunas operadoras permitirán realizar el trámite en línea, por lo que se recomienda consultar previamente para evitar traslados innecesarios a los Centros de Atención a Clientes.

De acuerdo con la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el registro iniciará oficialmente el viernes 9 de enero de 2026. Sin embargo, algunas empresas, como Telcel, adelantaron que comenzarán el proceso desde el 7 de enero, por lo que se aconseja a los usuarios mantenerse atentos y realizar el trámite con anticipación.

Historias recomendadas: