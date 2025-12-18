Registro de Celulares: ¿Cuántos Números Puedo Registrar Como Máximo y Cómo Hacerlo Paso a Paso?

Sin excepción alguna, a partir del próximo 7 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil que contraten o quieran mantener su línea celular deben vincularla a su identificación oficial con fotografía y CURP.

Esta disposición oficial aplica para todos los usuarios del servicio de telefonía móvil, sin importar la compañía. De no hacerlo, la línea telefónica será suspendida y únicamente se podrán realizar llamadas de emergencia.

Los usuarios tienen hasta el 29 de junio de 2026 para vincular su línea a su INE (o pasaporte) y CURP; de lo contrario, a partir del 30 de junio, todos los números que no estén vinculados serán suspendidos.

¿Para quiénes aplica esta medida?

El registro de telefonía contempla a todos los usuarios que tengan contratado un plan de renta o tengan activado un esquema de cobro de prepago que les permita hacer uso de llamadas, envío de mensajes de texto SMS y/o realizar llamadas a través de internet.

¿Cuántas líneas se pueden vincular como máximo?

Por disposición oficial, solo se podrán vincular un máximo de 10 líneas por usuario. La persona que realice la vinculación será responsable del uso de la línea asociada.

¿Cómo vincular mi línea telefónica?

Dependiendo de la compañía, el trámite se podrá realizar de forma física en cualquier centro de atención a clientes a nivel nacional o en línea.

Tratándose de la modalidad remota, los usuarios tendrán hasta tres oportunidades de realizar la vinculación.

"Si la vinculación no es exitosa, deberás acudir a un centro de atención a clientes para realizar el trámite", advirtió la compañía de telefonía Telcel.

En el caso de los ciudadanos mexicanos, las compañías de telefonía requerirán la siguiente documentación:

Credencial para votar INE o pasaporte vigente

CURP

Mientras que los extranjeros con líneas telefónicas en el país deberán presentar únicamente su pasaporte vigente.

