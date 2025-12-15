Por disposición oficial, a partir del 7 de enero de 2026 todos los usuarios de cualquier compañía telefónica deberán vincular su línea sin ninguna excepción. Ante ello, los operadores telefónicos Telcel y AT&T comenzaron el registro de números celulares.

Las líneas de telefonía de los usuarios que no realicen este proceso se mantendrán sin servicio hasta que completen la vinculación y únicamente podrán realizar llamadas de emergencia.

"La suspensión del servicio por no vinculación no te eximirá del pago de los servicios contratados ni, en su caso, del pago del equipo provisto", advirtió Telcel a sus usuarios.

Con esta medida se busca acabar con el anonimato que, según el gobierno, facilita que usen este servicio para cometer delitos.

¿Qué datos necesito para vincular mi línea?

En el caso de los ciudadanos mexicanos, las compañías de telefonía requerirán la siguiente documentación:

Credencial para votar INE o pasaporte vigente

CURP

Mientras que los extranjeros con líneas telefónicas en el país deberán presentar únicamente su pasaporte vigente.

La información será recabada y resguardada por las empresas de telefonía celular, tal como ya lo hacen para el servicio de pospago.

¿Cómo hacer el trámite de vinculación de mi línea?

Dependiendo de la compañía, el trámite se podrá realizar de forma física en cualquier centro de atención a clientes a nivel nacional o en línea.

Tratándose de la modalidad remota, en el caso de Telcel, los usuarios tendrán hasta tres oportunidades de realizar la vinculación.

"Si la vinculación no es exitosa, deberás acudir a un centro de atención a clientes para realizar el trámite", añadió el operador telefónico.

¿Hasta cuándo tengo para vincular mi línea telefónica?

Los usuarios tienen hasta el 29 de junio de 2026 para vincular su línea telefónica y, a partir del 30 de junio, todas las líneas que no estén vinculadas serán suspendidas hasta que se realice la vinculación.

