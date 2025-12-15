Usuarios Reportan Fallas en App de Banamex y Preventas de Boletos para Conciertos

Usuarios del banco Banamex reportaron la tarde de este lunes 15 de diciembre de 2025, en plena quincena, problemas para entrar a la aplicación móvil de la institución financiera.

De acuerdo con el portal de reportes de fallas Downdetector, pasado el mediodía comenzaron a presentarse los primeros informes relacionados con problemas para accesar a la app del banco.

Noticia relacionada: ¿Cuánto Cuestan los Boletos para el Concierto de System Of A Down en Ciudad de México?

¿Qué pasó con la app de Banamex?

Pero no fue sino hasta pasadas las 14:00 horas que se alcanzó un pico de más de 700 informes de fallas para ingresar a la aplicación móvil de Banamex.

Con 65% de los informes de fallas, el principal problema reportado por los usuarios era "iniciar sesión móvil"; seguido por "banca móvil", con 28%; e "iniciar sesión", con 7%.

Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida eran los principales centros urbanos desde donde provenían las fallas.

Falla también afectó preventas de boletos

Usuarios también reportaron afectaciones en la preventa de boletos para el concierto de System of a Down, la cual es exclusiva para clientes de Banamex a través del portal de la boletera Ticketmaster.

System Of a Down Regresa a la CDMX

¿A qué se debe la falla?

Vía la red social X, el banco informó que presenta una intermitencia general en su sistema. "Nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible", añadió.

Hola. Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde. Agradecemos tu comprensión.-Estefania — Banamex (@banamex) December 15, 2025

Historias recomendadas:

AMP