¿Cuánto Cuestan los Boletos para el Concierto de System Of A Down en Ciudad de México?

System of a Down se presentará el próximo 27 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La legendaria banda de metal alternativo anunció su concierto este martes 9 de diciembre, cuando dio a conocer que la venta de boletos para fans comenzaría al día siguiente; es decir, hoy miércoles 10 de diciembre.

Un par de días después de la venta para fans se realizará la preventa de boletos para el público: está agendada para el 15 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas de México.

Precios de boletos para System Of A Down en Ciudad de México

De acuerdo con la boletera encargada de la venta de entradas para el único show que se ha confirmado de System Of A Down en México, los precios oficiales para el show del 27 de mayo en el Estadio GNP Seguros, según las secciones y boletos serán

Secciones y precios

General A: $3,583.50 EARLY ENTRY MERCH 7436.25

General B: $1,723.50

GNP 2 / GNP 6 / GNP 8 / GNP 10 / GNP 9 / GNP 7 / GNP 5 / GNP 3 / GNP 1: $4,947.50

NA-14 / NA-16 / NA 15 / NA 13 / NA 11 : $2,715.50

NA-18 / NA-20 / NA-22 / NA-24 / NA-26 / NA-28 / NA-30 / NA-29 / NA-27 / NA-25 / NA-23 / NA-21 / NA-19 /NA-17 : $1,351.50

A estos precios hay que agregar el cargos por el servicio.

