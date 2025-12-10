Muere Sophie Kinsella a los 55 años: el Mundo de la Literatura Llora a la Reina de 'Shopaholic'

La escritora británica Sophie Kinsella murió a los 55 años, así lo dio a conocer su familia en sus redes sociales. En una publicación de Instagram, se puede leer un mensaje en el que agregó que la autora murió en paz y rodeada de sus seres queridos.

Nos duele el corazón anunciar el fallecimiento esta mañana de nuestra querida Sophie (también conocida como Maddy, también conocida como mamá). Murió en paz, y sus últimos días estuvieron llenos de sus verdaderos amores: familia, música, cariño, Navidad y alegría.

Madeleine Sophie Wickham, el verdadero nombre de la escritora, es conocida por estar detrás de la exitosa serie de novelas Compradora compulsiva, que fue adaptada al cine. La británica murió a los 55 años.

En el texto publicado también se puede leer que, a pesar de su enfermedad, que sobrellevó con una valentía inimaginable, Sophie se sentía verdaderamente afortunada por la familia y amigos tan maravillosos que tenía.

También mencionó que se sentía feliz por haber alcanzado el extraordinario éxito de su carrera como escritora: "No daba nada por sentado y estaba eternamente agradecida por el amor que recibió".

De qué murió Sophie Kinsella

La autora fue diagnosticada con un cáncer cerebral agresivo, que hizo público en abril de 2024. En una publicación de Instagram compartió que fue diagnosticada con glioblastoma, a finales de 2022. Wickham agregó que no había compartido la información antes porque quería asegurarse de que sus hijos pudieran escuchar y procesar la noticia en privado.

Sophie Kinsella estuvo bajo la atención del equipo del University College Hospital de Londres. Ahí fue sometida a una cirugía, radioterapia y quimioterapia, que para ese entonces todavía continuaba.

La escritora aseguró que en ese momento se encontraba estable y se sentía "muy bien en general, aunque me canso mucho y mi memoria está aún peor que antes".

En el post también envió un mensaje a quienes viven con cáncer: "les envío mi cariño y mis mejores deseos, así como a quienes los apoyan. Recibir un diagnóstico difícil puede ser muy solitario y aterrador, y el apoyo y el cariño de quienes te rodean significan mucho más de lo que las palabras pueden expresar".

La serie Shopaholic consta de ocho libros; las dos primeras novelas (Confessions of a Shopaholic y Shopaholic Takes Manhattan) fueron adaptadas para la película de 2009 Confesiones de una Compradora compulsiva; la cinta fue protagonizada por Isla Fisher.

