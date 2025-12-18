Sheinbaum Solicita al Senado Autorización para el Ingreso de Fuerzas Especiales de EUA a México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó al Senado de la República la autorización para que se permita el ingreso a México de 19 elementos de los Navy SEAL's y 10 del séptimo grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos.

Ello para que participen en el evento "Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales", un curso de adiestramiento dirigido al personal de la Armada de México.

Dicho curso de capacitación se realizará del 19 de enero al 15 de abril de 2026 en tres sedes:

El cuartel general de la Unidad de Operaciones Especiales en Donato Guerra, Estado de México

El Centro de Capacitación Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM) en Champotón, Campeche.

El Mando Naval de Ciudad del Carmen, en Campeche.

La delegación ingresaría con armamento a bordo de una aeronave militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aterrizando el 12 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

Autorización se discutirá el próximo año

Para atender la solicitud de la presidenta, se planea una sesión de comisiones en el Senado el próximo 5 de enero y una sesión extraordinaria en el Pleno el 7 de enero.

El artículo 76, fracción III, de la Constitución establece la facultad exclusiva del Senado de la República de autorizar al Ejecutivo Federal para que permita el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional.

¿A qué vienen los elementos de las fuerzas especiales de EUA a México?

Como parte del Programa Sectorial de Marina 2025-2030 de la Armada de México, que contempla la capacitación de personal naval en el uso táctico de sistemas de mando, control e inteligencia, los Navy SEAL's y los elementos de las Fuerzas Especiales estadounidenses capacitarán a personal militar mexicano.

El evento tiene como objetivos, entre otros, mejorar y reforzar las capacidades de las unidades operativas pertenecientes a la Unidad Naval Especial, fortalecer las relaciones militares de ambos países participantes y promover programas integrales que incrementen las habilidades y la capacidad operacional con las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos.

"El adiestramiento planeado constituye una ocasión de alto valor para alinear criterios operativos e intercambiar conocimientos derivados de la experiencia práctica", se señala en la solicitud enviada por el Ejecutivo federal al Senado.

