FGR se Pronuncia Ante Petición de Sheinbaum de Informar sobre Caso de Dueño de Miss Universo
N+
La Fiscalía General de la Republica indicó que actúan apegados al debido proceso, y que cuando tengan información que puedan compartir lo harán del conocimiento público
COMPARTE:
La Fiscalía General de la Republica indicó que actúan apegados al debido proceso, y que cuando tengan información que puedan compartir sobre el copropietario de Miss Universo Raúl Rocha Cantú, lo harán de conocimiento público, esto después de que por la mañana circulara información sobre posibles nuevas órdenes de aprehensión que se giraron en contra del empresario, ya que presuntamente se le anuló un criterio de oportunidad.
En un breve comunicado, la FGR indicó:
Sobre la información difundida esta mañana, con relación a la situación jurídica de un empresario, la @FGRMexico informa que lleva a cabo sus actuaciones de acuerdo con el marco jurídico y en apego al debido proceso. En cuanto exista información que sea susceptible de ser difundida, lo haremos del conocimiento de la opinión pública.