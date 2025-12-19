Ataque con Cuchillo y Bombas de Humo en Metro de Taipéi Deja 4 Muertos y Varios Heridos

Un hombre lanzó bombas de humo en la estación principal del metro de Taipéi, en Taiwán, y, acto seguido, golpeó y apuñaló a varias personas; tras los hechos, el sujeto logró subir a un edificio desde donde saltó al vacío.

El ataque dejó un saldo de cuatro personas muertas y nueve heridos. El presunto atacante, que figura entre las víctimas, fue identificado como un hombre de 27 años.

Una de las víctimas es un hombre de unos 50 años que murió de un paro cardíaco como consecuencia del ataque con bombas de humo, a la que se suma un segundo fallecido de unos 30 años, que recibió una cuchillada mortal en el cuello. Otra de las víctimas está en estado crítico.

Agresor vestía de negro con chaleco táctico y un gran cuchillo

En videos del ataque difundidos por redes sociales, se puede ver a un hombre vestido de negro con lo que parece ser un chaleco táctico y portando un cuchillo de grandes dimensiones, que habría usado para atacar a las personas con las que se cruzó por la calle.

El ataque inició a las 17:24 hora local, momento en el que el departamento de bomberos recibió un aviso de que se habían lanzado bombas de humo al interior de la estación central del metro de Taipéi, en el centro de la capital taiwanesa.

Tras lanzar los artefactos, que impidieron temporalmente el funcionamiento normal del servicio ferroviario, el presunto agresor se dirigió hacia una zona comercial próxima, donde acuchilló a varias personas en la calle.

Uno de los heridos falleció a su llegada al Hospital de la Universidad Nacional de Taiwán, según anunció el centro.

Atacante tenía orden de arresto por no hacer el servicio militar

El alcalde de Taipéi, Chiang Wan-an, informó a los medios de que el atacante, un hombre taiwanés nacido en 1998, se suicidó poco después tras saltar desde un edificio mientras lo perseguía la policía.

El sospechoso, Chang Wen, tenía una orden de arresto por saltarse el servicio militar obligatorio.

Tras conocerse el ataque, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, aseguró en su cuenta de Facebook que el Gobierno hará todo lo posible para garantizar la seguridad con medidas reforzadas y anunció que se llevará a cabo una investigación para averiguar los motivos detrás del suceso.

Por su parte, el primer ministro, Cho Jung-tai, dijo haber dado instrucciones a los cuerpos policiales para aumentar la seguridad en las estaciones de tren y otros puntos de desplazamiento de viajeros de la isla.

