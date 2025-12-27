Familia Pierde su Hogar por un 'Barreno' en Tonalá; Niños con Pirotecnia Causaron Incendio

Edgar y su familia fueron obligados a salir de su casa después de que un fuego pirotécnico, conocido como 'barreno', causara un fuerte incendio en una maderería aledaña a su vivienda, precisamente en la Nochebuena, en el municipio de Tonalá.

Fue el 24 de diciembre, cuando hasta la calle Río Tíbet, en la colonia La Sillita, los cuerpos de emergencia, bomberos municipales y de Tlaquepaque, llegaron para apagar las llamas que en menos de 10 minutos, consumieron todo a su paso.

Edgar estaba en las escaleras de su casa, cuando vio cómo varios niños jugaban con barrenos al pie de su banqueta. De un momento a otro, observó cómo uno de los fuegos de pirotecnia ingresó a la cochera de la maderería, lugar donde se almacenaba material inflamable.

Pues no sé si fue adrede, ya cayó a un lado de la casa de mi vecino y se empezó a prender, las esponjas, y lo bueno que me di cuenta. Ya nomás le dije a mi señora que agarrara a la niña, ya agarramos a nuestra perrita y nos salimos como pudimos Edgar, quien perdió su hogar tras un incendio

La hija pequeña de Edgar perdió sus regalos recién traídos por Santa

Muebles, ropa, electrodomésticos, colchones, y juguetes que recién habían comprado para su hija pequeña de cinco años, como regalo de Santa Claus, quedaron calcinados.

Nosotros como sea, no me importa, mi niña fue la que perdió todos su regalos aquí. Pues poco a poco estamos saliendo, la gente nos está ayudando poquito a poquito con lo que se puede, por mientras así estamos sobreviviendo Edgar, quien perdió su hogar tras un incendio

Hasta el momento, ningún padre, tutor o responsable de los menores que estaban jugando con pirotecnia, se ha acercado a ellos para hacer la reparación de los daños.

Edgar y su familia necesitan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia que se encuentran en los alrededores para dar con los responsables de este incendio, pero estas aún no han sido proporcionadas.

Pese a la ayuda con ropa especial para la hija de Edgar, su familia permanece en la incertidumbre, ya que hasta ahora no se les ha notificado si su hogar será inhabitable o podrá resurgir de las cenizas.

