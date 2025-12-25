Incendio y Explosión en Puesto de Pirotecnia Moviliza a Cuerpos de Emergencia en Minatitlán

Durante la noche del pasado miércoles 24 de diciembre, se registró un incendio y explosión en un puesto dedicado a la venta de pirotecnia en pleno centro del municipio de Minatitlán, localizado al sur del estado de Veracruz. De manera repentina, en el área de exhibición de los cohetes se comenzaron a escuchar detonaciones, seguidas de humo, lo que alertó a comerciantes y clientes, quienes, al percatarse de la situación, pidieron ayuda a las unidades de emergencias.

Mientras tanto, en el lugar de los hechos, algunas personas trataron de sofocar llamas que provenían del puesto ubicado sobre la avenida Miguel Hidalgo, que se encuentra a la altura de la calle Zamora mientras esperaban la llegada de cuerpos de emergencias. Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del incendio; sin embargo, no se descarta que pudo originarse por una chispa o colilla de cigarro. Derivado de estos hechos, no hay reporte de personas que hayan resultado con lesiones.

Incendio consume casa de madera en Fortín, Veracruz

El pasado lunes 22 de diciembre se registró la movilización de Bomberos y cuerpos de emergencias debido al reporte que informaba acerca de un incendio en una vivienda de madera localizada a orillas de las vías del tren en el municipio de Fortín.

Presuntamente, la familia se encontraba cenando y se les olvidó apagar un brasero que tenían en el lugar, ocasionando que rápidamente el fuego arrasara con todo lo que estaba a su paso. Se informó que el lugar de los hechos se encuentra en la colonia Crucero Nacional, junto a las vías del tren del municipio de Fortín.

Como se mencionó anteriormente, el domicilio se sitúa al lado de las vías del tren y el paso del mismo interrumpió momentáneamente las labores. Una vez que el tren siguió su curso y se despejó la zona, los elementos de los cuerpos de bomberos lograron controlar las llamas y se verificó que el fuego estuviera totalmente controlado.

