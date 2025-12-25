Hombre Muere al Ser Arrastrado por Río Junto a su Caballo en Angel R. Cabada, Veracruz

Luego de que se registraran lluvias intensas y constantes en distintas partes del estado de Veracruz, se han dejado ver sus efectos, principalmente en la zona sur del estado de Veracruz. Municipios como Ángel R. Cabada y Catemaco son los que han presentado mayores afectaciones.

Fue justamente en el municipio de Ángel R. Cabada que habitantes del lugar captaron con su celular cómo un hombre intentaba cruzar a bordo de su caballo un tramo carretero que había sido afectado por el desbordamiento de un río.

A pesar de las indicaciones de las autoridades donde exhortan a no cruzar los afluentes, el sujeto intentó seguir su camino; sin embargo, la fuerza de la corriente lo arrastró junto con el animal, sacándolos del camino. Instantes después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida tanto del hombre como del caballo.

Lluvias causan desbordamiento de ríos al sur del estado de Veracruz

Debido al paso del frente frío 22 en la región de Los Tuxtlas en Veracruz, se han registrado intensas lluvias. Las precipitaciones incrementaron el nivel de los ríos de respuesta rápida en la zona. El río La Palma desbordó la noche del pasado lunes 22 de diciembre en la congregación que lleva su nombre en el municipio de Catemaco.

El desbordamiento en esta congregación llamada La Palma, perteneciente al municipio de Catemaco en la región de los Tuxtlas ocasionó la implementación del plan DNIII-E por parte del Ejército Mexicano, se espera que las labores continúen porque las lluvias en esta región van a persistir.

En zonas más altas del cause los habitantes comenzaron con las labores de limpieza. En uno de los puentes de esta población los troncos y la palizadas bloquearon el cauce del río, voluntarios con el apoyo de maquinaria, trabajaron para retirar toneladas de troncos.

