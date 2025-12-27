Final de Futbol en Guatemala Termina en Trifulca con Jugadores, Aficionados y Policías.

La final del torneo Apertura del futbol de Guatemala, en la que Antigua se consagró campeón pese a caer 1-0 ante Municipal este sábado, terminó en graves incidentes dentro del campo de juego tras la invasión de unos 500 aficionados y enfrentamientos.

El partido acabó en una trifulca entre miembros de ambos equipos y la invasión a la cancha, por lo que agentes antimotines de la Policía Nacional Civil debieron intervenir para el desalojo y protección de los jugadores de Antigua, que tuvieron que correr al vestuario.

Hasta el momento, las autoridades policiales que custodiaban el estadio Manuel Felipe Carrera, en la capital guatemalteca, no han informado sobre personas detenidas ni sobre posibles heridos como consecuencia del altercado. Solo se indicó que los hinchas se retiraron del lugar.

Agentes de diferentes comisarías y especialidades continúan brindando seguridad en el interior y exterior del del Estadio Manuel Felipe Carrera, donde se jugó la final del fútbol guatemalteco Municipal y Antigua



Al finalizar el encuentro, imágenes de la televisión local mostraron a futbolistas de Municipal persiguiendo a jugadores de Antigua y lanzándoles objetos, lo que derivó rápidamente en golpes.

Otros aficionados del Municipal agredieron a patadas a los agentes policiales, que después de varios minutos lograron contener los desórdenes.

El presidente del club Antigua, Manolo Callen, calificó de "inaceptable" lo sucedido al término del partido.

"Es lamentable, no podemos hablar de fútbol desafortunadamente", añadió Callen.

Debido a la trifulca y la invasión de campo, fue suspendida la premiación, pues los jugadores de Antigua no pudieron salir más al terreno.



El título es el sexto en la historia de Antigua después de que justamente hace 10 años ganara el primero desde su fundación en 1958.

En el partido de ida de la final, el pasado 21 de diciembre, Antigua se impuso 2-0 a Municipal. El marcador global del enfrentamiento quedó a favor de Antigua 2-1 con Municipal.

Al final, el conjunto de Antigua recibió el trofeo de campeón del fútbol guatemalteco.