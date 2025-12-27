Despiden a Familia Gómez Buenfil Fallecida Tras Colapso de Avioneta en Toluca

Este sábado 27 de diciembre fueron enterrados los integrantes de la familia Gómez Buenfil fallecidos, el 15 de diciembre, tras el colapso de una avioneta cerca del aeropuerto de Toluca, en el Estado de México. Sus restos fueron velados en Casa Pedregal de García López en Álvaro Obregón.

Varias carrozas fúnebres llegaron al Panteón Dolores, en la Avenida Constituyentes, alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, con los restos de estos siete miembros de la familia Gómez Buenfil. Mucha gente los acompañó en este cortejo fúnebre, después de estar en una funeraria al sur de la capital del país.

Esto ocurre 11 días después del accidente. Los familiares recibieron los restos por parte de la Fiscalía del Estado de México, este 26 de diciembre por la tarde y se llevaron las pompas fúnebres en breves horas.

La aeronave en la que viajaba la familia era rentada, alrededor de las 11 de la mañana, dos hijas del matrimonio fallecida, Yanine y Jessica Gómez ofrecieron una breve conferencia de prensa en la funeraria, donde detallaron que la aeronave fue rentada para regresar de Acapulco a Toluca, y en ese trayecto es cuando sufren este accidente.

La Fiscalía General de la República investiga el caso y además la familia informó que el análisis de la caja negra y el fuselaje será en Estados Unidos, de hecho ya llegaron allá, a Washington, porque el avión fue fabricado allá, y la caja solo se puede analizar allá. Se espera que en seis meses haya ya resultados de lo que ocurrió derivado de los análisis a la caja negra y al fuselaje.

La familia estaba en un descanso, estaban de viaje en Acapulco, y regresaron por grupos, este grupo decidió regresar en la aeronave rentada, en la que ocurrió el accidente. La familia despidió a sus integrantes fallecidos entre globos blancos lanzados al aire por amigos y allegados.