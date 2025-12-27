Frente Frío Golpeará a la CDMX; Activan Doble Alerta Por Temperaturas de 1 Grado

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó la activación de Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas en la demarcación de Tlalpan, donde se prevén valores de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 00:00 y las 09:00 horas de mañana, domingo 28 de diciembre de 2025, por efecto del frente frío 24.

Asimismo, se activó Alerta Amarilla para las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco, debido a que se esperan temperaturas de 4 a 6 grados Celsius durante el mismo periodo.

Recomendaciones ante las bajas temperaturas

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población usar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana; aplicar crema para proteger e hidratar la piel; evitar cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

También se aconseja lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial y, en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Para quienes utilicen calentadores o chimeneas, se pidió mantener una ventilación adecuada para prevenir riesgos.

En caso de emergencia, la SGIRPC recordó que están disponibles los teléfonos 911, Locatel 55 5658 1111 y 55 5683 2222.

