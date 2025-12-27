Tormenta Invernal en Nueva York: ¿Qué Es la Clipper Storm y Cómo Podría Afectar a México?

La zona noreste de los Estados Unidos, especialmente Nueva York, Connecticut y Nueva Jersey, se ha visto afectada por una tormenta invernal atípica, conocida como Clipper Storm, o Alberta Clipper.

Incluso el registro de la acumulación de nieve alcanzó los 10 centímetros en la ciudad de Nueva York, mientras que en sectores de Long Island la cifra subió a los 19 centímetros. En el estado de Connecticut, el nivel de nieve llegó a los 22.8 centímetros. Por esta razón, el tránsito en las carreteras sufrió complicaciones y embotellamientos que afectaron a los habitantes.

Debido a la fuerza de la tormenta invernal, las autoridades en los aeropuertos de la región, como el John F. Kennedy (JFK), reportaron la cancelación de 134 vuelos y el retraso de 107 traslados. En todo los Estados Unidos, las cancelaciones sumaron 1,033 eventos y los retrasos afectaron a 17,701 viajes por causa de este fenómeno de la naturaleza.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) indicó que la temperatura se situó en el punto de congelación, con marcas de 25 grados Fahrenheit en el interior y 32 grados Fahrenheit en la costa. Asimismo, en el área de Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, la visibilidad en las calles se redujo poco después del inicio de la tormenta.

¿Qué es la tormenta invernal Clipper Storm?

Una tormenta invernal conocida como Clipper Storm, o Alberta Clipper, consiste en una presión de nivel inferior que se desplaza con velocidad por la atmósfera. Su formación ocurre en Canadá y su trayecto se dirige hacia el noreste de los Estados Unidos. Este evento meteorológico se caracteriza por el transporte de aire del Ártico y por provocar descensos en la escala de los termómetros en lapsos de tiempo de poca duración. Además, el fenómeno genera vientos y caída de nieve en los sitios de por donde avanza.

El NWS de Nueva York señaló que el sistema se activa tras el paso de frentes durante la noche. La presión de nivel inferior avanza desde el valle del Ohio y provoca nubosidad y precipitación de nieve en la tarde y la noche. A diferencia de otras tormentas, el Clipper Storm destaca por su rapidez de traslación, de modo que los efectos sobre el territorio ocurren de forma veloz pero con la capacidad de cubrir las ciudades de nieve en pocas horas.

¿La tormenta invernal Clipper Storm podría afectar territorio de México?

En relación con México, el centro de una Clipper Storm nunca toca la superficie del país de forma directa. Sin embargo, de acuerdo con especialistas, el paso del sistema por el este de los Estados Unidos funciona como un motor de empuje para las masas de aire. Al realizar su movimiento hacia las aguas del océano Atlántico, la circulación de los vientos arrastra aire del polo hacia el sur del continente. En consecuencia, este proceso da origen a los frentes fríos de la temporada, como el número 24 de diciembre de 2025.

Por otro lado, en el Golfo de México, el aire genera el evento de "Norte" con vientos de componente norte y oleaje de altura en los estados de Tamaulipas y Veracruz. De igual forma, el aire que llega tras el paso de un Clipper causa temperaturas bajo cero y heladas en las zonas de la sierra de Chihuahua, Coahuila y Durango. En el centro de México, la llegada de estas masas de aire coincide con el ambiente de frío en las mañanas.

Respecto a las precipitaciones, el fenómeno causa lluvias o caída de aguanieve solo en las alturas de las sierras de Sonora y Chihuahua. Por último, el litoral del Golfo y el Istmo de Tehuantepec registran rachas de viento debido a la presión que ejerce el sistema desde el norte.

De acuerdo con especialistas, estos sistemas suelen ocurrir con mayor frecuencia durante el invierno boreal y dependen de la posición de la corriente en chorro para descender hacia latitudes del sur.

