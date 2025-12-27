Frente Frío 24, Vaguada Polar y Río Atmosférico Golpearán a México: Estados Dónde Caerá Nieve

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy, sábado 27 de diciembre el frente frío número 24, en combinación con una vaguada polar y el ingreso de humedad proveniente del llamado río atmosférico, provocará bajas temperaturas, rachas fuertes de viento y lluvias en el noroeste y norte del país.

Además, durante la mañana se mantiene la probabilidad de caída de nieve o aguanieve en algunas zonas.

El organismo explicó que una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el centro de México compuesto por Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, junto con la entrada de humedad del océano Pacífico, favorecerá la posible caída de nieve o aguanieve en las cimas de montañas y volcanes como el Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y el Nevado de Toluca, principalmente en las primeras horas del día.

Dónde caerá nieve en México 2025. Foto: Cuartoscuro

Asimismo, un canal de baja presión y una vaguada en altura sobre el golfo de México ocasionarán lluvias de moderadas a fuertes en estados del sureste del país. Entre las entidades con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentran Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Ante estas condiciones, el SMN recomendó a la población tomar precauciones por el frío, los vientos intensos y las lluvias, especialmente en zonas montañosas y carreteras, así como mantenerse informada a través de los avisos oficiales.

Clima para hoy, sábado 27 de diciembre: ¿Dónde caerá nieve?

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, por la mañana: zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Clima para el domingo 28 de diciembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

