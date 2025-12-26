¿Habrá Doble Hoy No Circula 27 de Diciembre 2025 en CDMX y Edomex? Así Aplica Tras Contingencia

En plenas fiestas de fin de año se activó la Fase 1 por Contingencia Ambiental en varias zonas del Valle de México, y debido a la gran actividad vehicular que hay en las calles, acá te decimos si habrá Doble Hoy No Circula mañana sábado 27 de diciembre y cómo opera el programa sabatino en la CDMX y el Edomex, pues varios carros y placas no van a poder circular.

Durante la Navidad 2025 las autoridades del Estado de México activaron la Contingencia Ambiental por partículas suspendidas en el aire, por tal motivo en una nota ya te dijimos cómo aplicó el Doble No Circula 26 de diciembre 2025.

Video: Un Hombre Murió Arrollado por un Tren en Vallejo, CDMX

¿Hay Contingencia Ambiental mañana 27 de diciembre 2025 en CDMX y el Estado de México?

Hasta la mañana del viernes 26 hubo Contingencia Ambiental en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, en el Edomex, pero después el mediodía se suspendió dicha medida debido a que la calidad del air mejoró notablemente en el Estado de México.

Nota relacionada: Tren Atropella y Mata a Persona en Situación de Calle en la GAM: Así Fue el Accidente Hoy

Por otro lado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha informado nada al respecto a una mala calidad del aire, eso quiere decir que de momento no hay contingencia para mañana 27 de diciembre en CDMX ni el Estado de México.

¿Habrá Doble Hoy No Circula 27 de diciembre 2025 en CDMX y Edomex?

Debido a que ya se levantó la Contingencia Ambiental en el Estado de México, el Doble No Circula se encuentra suspendido, por lo que el programa de restricción vehicular opera con normalidad este sábado 27 de diciembre en el Valle de México.

De cualquier forma los automovilistas deberán estar pendientes de todo lo que informe la CAMe y el Gobierno del Estado de México, pues en cualquier momento se puede activar de nuevo la contingencia, en caso de que se presente mala calidad del aire.

Video: Balacera Hoy en Naucalpan: Muere Mujer por Impactos de Arma de Fuego en Edomex

Hoy No Circula Sabatino 27 de de diciembre 2025 en CDMX y Edomex: ¿Qué carros y placas descansan?

Para el cuarto y último sábado del mes y del año, el programa Hoy No Circula sabatino opera con normalidad este 27 de diciembre 2025, por lo que los siguientes carros y placas no circulan:

No circulan vehículos con holograma 1 y placas con terminación 0, 2, 4, 6 y 8 .

y placas con terminación . Descansan todos los carros con holograma 2 .

. Autos foráneos con placas extranjeras no pueden salir.

Nota relacionada: Riña entre Vecinos Que Festejaban la Navidad Deja un Policía Muerto en Naucalpan, Edomex

Te recordamos que el Hoy No Circula 27 de diciembre 2025 aplica en un horario de 05:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche del sábado en las 16 alcaldías de la CDMX y en 18 municipios conurbados del Edomex.

Historias recomendadas: