Marcha de Ayotzinapa Hoy: Puntos Afectados por Protesta de Padres de los Desaparecidos

Este viernes, 26 de diciembre de 2025, se realizará una marcha por el caso Ayotzinapa. Te decimos los puntos afectados en la capital del país por la protesta de padres y compañeros de los normalistas desaparecidos.

Se trata de madres y padres de los 43 normalistas de la escuela rural Isidro Burgos de Ayotzinapa que desaparecieron en 2014, en Guerrero, quienes protestan bajo la: “135 Acción Global por Ayotzinapa y México”, para exigir:

Verdad, justicia y cárcel para los responsables involucrados en la desaparición de los estudiantes normalistas.

Toma en cuenta que las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 2 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Puntos afectados por protesta hoy en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, las madres y padres de los 43 normalistas se reunirán a las 11:00 horas en:

Glorieta de Peralvillo, avanzarán por Calzada de los Misterios y Manuel González, colonia ExHipódromo de Peralvillo, con destino a la Basílica de Guadalupe.

Se prevé el arribo de organizaciones en apoyo, entre ellos estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero, y Sindicato Mexicano de Electricistas.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración y que se sumen en apoyo otras organizaciones sociales. Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

