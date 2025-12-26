Marchas HOY 26 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy viernes 26 de diciembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 1 marcha, 2 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 11 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Marcha

Cuauhtémoc

11:00 horas. Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, marcharán de la Glorieta de Peralvillo con destino a la Basílica de Guadalupe en la “135 Acción Global por Ayotzinapa y México”.

Rodadas ciclistas

Gustavo A. Madero

10:00 horas. ‘Púa en Tinta’ rodarán de la entrada principal de la Basílica de Guadalupe con destino a una pulquería en Aquiles Serdán y Golfo Tehuantepec, Col. San Diego Ocoyoacac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Coyoacán

20:00 horas. ‘Colibrí CDMX’ rodarán del Centro de Acopio la Virgen Oficial, en Av. El Parque s/n, Col. Avante con destino a la Villa Iluminada de Banjército, en Av. Industrial Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alc. Miguel Hidalgo.

Cuauhtémoc

20:30 horas. ‘Roma Bikers Cycling’, rodarán del Parque México con destino a un restaurante en Regina No. 18. Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 26 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

