Violencia en Chiapas: Queman Dos Bares y Desaparecen a 7 Personas en Villaflores; FGE Investiga

El fiscal general del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven, confirmó que, luego de los hechos violentos registrados en las últimas horas, en los que incendiaron dos bares y desaparecieron a 7 personas, se desplegaron más de 200 elementos de los tres niveles de gobierno, así como dos helicópteros.

Los hechos se registraron en las primeras horas de este sábado 27 de diciembre 2025. De acuerdo con denuncias por la desaparición de las siete personas, dos de ellas presuntamente son propietarias de los bares afectados.

Video: Así se Vivió la Jornada de Violencia en Villaflores: Balaceras, Incendios y Desaparecidos en Chiapas

Además, se reportaron tres mujeres con lesiones por quemaduras, quienes ya reciben atención médica y se encuentran estables.

El Fiscal General informó que, una vez realizadas las primeras investigaciones, se ha podido establecer que el móvil principal de estos lamentables hechos, es la disputa por el narcomenudeo entre dos células delictivas de la región.

