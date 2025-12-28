Rusia Apoyará a China Ante Posible Escalada del Conflicto en Taiwán, Advierte Canciller Lavrov.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, advirtió este domingo 28 de diciembre que Rusia reconoce la integridad territorial de China y que la apoyará en caso de una escalada en el conflicto en relación con Taiwán.

En una entrevista para la agencia rusa de noticias TASS, el funcionario fue cuestionado sobre qué opinaba ante previsiones de que, una vez finalizada la guerra con Ucrania, pudiera estallar un enfrentamiento armado en la región Asia-Pacífico, y cuál sería la posición del país liderado por Vladimir Putin.

En respuesta, Lavrov aludió a un pacto entre Rusia y China que fue firmado hace más de 25 años, donde se dispuso del apoyo mutuo entre ambas naciones.

En cuanto a una posible escalada en el estrecho de Taiwán, el procedimiento para actuar en este tipo de situaciones está establecido en el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación Amistosa con la República Popular China, del 16 de julio de 2001

Uno de los principios básicos de ese documento es el apoyo mutuo en la defensa de la unidad nacional y la integridad territorial

Video: China Despliega Fuerzas Navales Alrededor de Taiwán por Buques de Guerra de EUA.

El jefe de la diplomacia rusa recordó que su país se opone a la independencia de la isla y la ve como parte de China. Sin embargo, indicó que el tema es un "asunto interno" de la nación gobernada por Xi Jinping, quien tiene derecho a defender su soberanía.

La posición de principios de Rusia sobre la cuestión de Taiwán es bien conocida, invariable, y ha sido confirmada reiteradamente al más alto nivel. La parte rusa reconoce a Taiwán como parte inalienable de China y se opone a la independencia de la isla en cualquiera de sus formas

Pekín tiene todos los fundamentos legales para defender su soberanía y su integridad territorial

Al mismo tiempo, acusó a Occidente de provocar tensiones en la región por beneficio propio.

Hoy en día, Taiwán se utiliza de hecho como instrumento de contención militar-estratégica de la República Popular China. También existe un interés mercantil: algunos en Occidente no están en contra de 'sacar provecho' del dinero y las tecnologías taiwanesas

Previamente, señaló que el tema de Taiwán se discute con creciente intensidad en el ámbito internacional, en ocasiones al margen de la realidad y con "manipulaciones de los hechos". Afirmó que varios países que declaran su adhesión al principio de "una sola China" en realidad promueven la preservación del statu quo, lo que, dijo, equivale de facto a rechazar la reunificación nacional china.

Reprocha venta de armamento estadounidense

Además, el Canciller Lavrov acusó a Estados Unidos de armar a Taiwán.

"A Taipéi se le vende armamento estadounidense costoso a precios de mercado", añadió.

En ese sentido, mencionó las presiones para trasladar la producción de semiconductores a Estados Unidos, lo que calificó como una forma de redistribución forzada de ingresos.

"(Es) una especie de 'expropiación' de negocios", apuntó.

Video: China Sanciona a 13 Empresas Militares de EUA Por Venta de Armas en Taiwán.

El pasado 17 de diciembre, Estados Unidos aprobó una venta de armas a Taiwán por 11.1 mil millones de dólares, la mayor en años, que incluye 82 sistemas HIMARS, 420 misiles ATACMS, 60 obuses y drones.

Lavrov igual expresó preocupación por el rumbo adoptado por Japón hacia una "militarización acelerada", al advertir que este enfoque tiene un impacto negativo en la estabilidad regional. En ese sentido, advirtió a Tokio a sopesar cuidadosamente las consecuencias de sus decisiones.

Añadiré también que, en tiempos recientes, la dirigencia japonesa ha tomado efectivamente un rumbo hacia la militarización acelerada del país. El efecto perjudicial de este enfoque sobre la estabilidad regional es evidente

A nuestros vecinos japoneses les correspondería sopesar cuidadosamente todas las implicaciones antes de adoptar decisiones precipitadas

Las tensiones entre China y Japón se han agudizado desde 2022 por la disputa de las islas Senkaku/Diaoyu, el aumento de patrullajes chinos y el rearme impulsado por el exprimer ministro japonés Fumio Kishida, además del respaldo de Tokio a Estados Unidos en el tema de Taiwán.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ