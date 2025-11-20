VIDEO: Así Fue la Persecusión de Una Pipa de Combustible en Hermosillo; Hay un Detenido

La FGJE de Sonora informó que fue detenido Miguel Ángel “N”, de 34 años, luego de presuntamente robar una pipa y participar en una persecución que dejó vehículos dañados y personas lesionadas en distintos puntos de Hermosillo.

El incidente se originó alrededor de las 15:44 horas del miércoles, cuando se recibió el reporte de un vehículo tipo pipa robado en el sector Paseo Río Sonora y Cerrada de la Luna, en la colonia Hacienda de la Flor.

Al iniciar la persecución, el detenido provocó un choque con tres vehículos particulares en las calles Sonora y Rayón; a las 15:48 horas, corporaciones de seguridad intensificaron la búsqueda y captura participando elementos distintas corporaciones de seguridad, elementos de bomberos y personal de Protección Civil Estatal.

La persecución finalizó a las 16:01 horas, cuando unidades policiales aseguraron la pipa y detuvieron al conductor en bulevar Kino y Guillermo Carpena, en la colonia Pitic; el probable responsable fue trasladado a la Comandancia Centro para su certificación y posterior puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, donde arrojó positivo al consumo de droga tras un realizarle el certificado médico.

La pipa robada se encontraba vacía al momento de asegurarla

En el lugar del aseguramiento, personal de Bomberos verificó que el tanque de la pipa, con capacidad de 20 mil litros, se encontraba vacío; la unidad está destinada al transporte de diésel.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora integró la carpeta de investigación para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades penales correspondientes y garantizar atención a las personas afectadas.

