Operativo en Michoacán Deja 16 Detenidos y el Decomiso de Armas, Explosivos y Vehículos

Las acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y buscan fortalecer la seguridad

Plan Michoacán.

Detienen a 16 personas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Foto: Gabinete de Seguridad

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, informó hoy, 22 de diciembre de 2025, que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales lograron la detención de 16 personas, así como el decomiso de armas de fuego, artefactos explosivos y vehículos, durante recientes operativos desplegados en distintos municipios de la entidad.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones locales.

Las fuerzas de seguridad realizaron recorridos en municipios como:

  • Nuevo San Juan Parangaricutiro.
  • Villa Madero.
  • Zitácuaro.
  • Apatzingán.
  • Buenavista Tomatlán.
  • Parácuaro.
  • Múgica.
  • San Juan de los Plátanos.
  • Lázaro Cárdenas.
  • Chinicuila.
  • Felipe Carrillo Puerto.

Durante los operativos se aseguraron 27 armas de fuego, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones de ley.

En breve más información.

 

