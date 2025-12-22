Operativo en Michoacán Deja 16 Detenidos y el Decomiso de Armas, Explosivos y Vehículos
N+
Las acciones forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y buscan fortalecer la seguridad
El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, informó hoy, 22 de diciembre de 2025, que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales lograron la detención de 16 personas, así como el decomiso de armas de fuego, artefactos explosivos y vehículos, durante recientes operativos desplegados en distintos municipios de la entidad.
En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones locales.
Las fuerzas de seguridad realizaron recorridos en municipios como:
- Nuevo San Juan Parangaricutiro.
- Villa Madero.
- Zitácuaro.
- Apatzingán.
- Buenavista Tomatlán.
- Parácuaro.
- Múgica.
- San Juan de los Plátanos.
- Lázaro Cárdenas.
- Chinicuila.
- Felipe Carrillo Puerto.
Durante los operativos se aseguraron 27 armas de fuego, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones de ley.
En breve más información.
FBPT