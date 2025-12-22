Operativo en Michoacán Deja 16 Detenidos y el Decomiso de Armas, Explosivos y Vehículos

El Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, informó hoy, 22 de diciembre de 2025, que como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales lograron la detención de 16 personas, así como el decomiso de armas de fuego, artefactos explosivos y vehículos, durante recientes operativos desplegados en distintos municipios de la entidad.

En estas acciones participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y corporaciones locales.

Las fuerzas de seguridad realizaron recorridos en municipios como:

Nuevo San Juan Parangaricutiro.

Villa Madero.

Zitácuaro.

Apatzingán.

Buenavista Tomatlán.

Parácuaro.

Múgica.

San Juan de los Plátanos.

Lázaro Cárdenas.

Chinicuila.

Felipe Carrillo Puerto.

Durante los operativos se aseguraron 27 armas de fuego, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos improvisados y nueve vehículos, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones de ley.

