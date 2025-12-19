Inicio Nacional Seguridad Golpe al Crimen en Coahuayana: Aseguran Fábrica de Autos Blindados y Decomisan Camiones Monstruo

Golpe al Crimen en Coahuayana: Aseguran Fábrica de Autos Blindados y Decomisan Camiones Monstruo

|

N+

-

Las autoridades de Michoacán decomisaron al menos ocho autos, entre ellos, camiones tipo monstruo

Camión tipo monstruo decomisado en Coahuayana.

Camión tipo monstruo decomisado en Coahuayana. Foto: SSP de Michoacán.

COMPARTE:

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que dieron un golpe al crimen organizado en Coahuayana, donde autoridades aseguraron una bodega para la presunta fabricación de vehículos con blindaje artesanal y decomisaron varias unidades, entre ellas, camiones tipo monstruo.

En un comunicado, la SSP de Michoacán que en la bodega fueron decomisadas ocho unidades, de las cuales, dos son camiones tipo monstruo.

Además, durante el operativo, las autoridades aseguraron la siguiente droga:

  • 47 bolsas de plástico con metanfetamina.
  • Dos bolsas con marihuana.

Información en desarrollo...

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Violencia en MichoacánInseguridad en MéxicoNarcotráfico
Inicio Nacional Seguridad Golpe al crimen en coahuayana michoacan aseguran fabrica de autos blindados decomisan camiones monstruo