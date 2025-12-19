Golpe al Crimen en Coahuayana: Aseguran Fábrica de Autos Blindados y Decomisan Camiones Monstruo
Las autoridades de Michoacán decomisaron al menos ocho autos, entre ellos, camiones tipo monstruo
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que dieron un golpe al crimen organizado en Coahuayana, donde autoridades aseguraron una bodega para la presunta fabricación de vehículos con blindaje artesanal y decomisaron varias unidades, entre ellas, camiones tipo monstruo.
En un comunicado, la SSP de Michoacán que en la bodega fueron decomisadas ocho unidades, de las cuales, dos son camiones tipo monstruo.
Además, durante el operativo, las autoridades aseguraron la siguiente droga:
- 47 bolsas de plástico con metanfetamina.
- Dos bolsas con marihuana.
¡Dimos un duro golpe al crimen en Coahuayana!— SSP MICHOACÁN (@SSeguridad_Mich) December 19, 2025
En una acción conjunta aseguramos una bodega presuntamente utilizada para la fabricación de vehículos con blindaje artesanal, con 8 unidades al interior, entre estas, 2 camiones de los denominados tipo monstruo y droga. pic.twitter.com/1N2Ob53sfu
Información en desarrollo...
