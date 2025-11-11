Sujetos Armados Amarran a Familia y Realizan Robo Millonario en Casa de Pesquería, Nuevo León

Cerca de las 06:00 de la mañana de este martes 11 de noviembre, se registró un robo millonario en una vivienda ubicada en las calles hacienda el Molino y Molino Sur, en la colonia Las Haciendas, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. Las autoridades fueron alarmadas por la presencia de hombres armados, quienes llevaron a cabo el asalto.

Los presuntos delincuentes ataron de manos y pies a los integrantes de la familia y los encerraron en habitaciones para poder llevar a cabo el robo en el domicilio. Las víctimas, que son comerciantes del municipio de Pesquería, refirieron que los sujetos estaban fuertemente armados y vestían ropa táctica.

De acuerdo con las primeras investigaciones, fueron siete personas con uniforme policial color azul, sin logos y portando armas de fuego, quienes amarraron a la familia y se llevaron dinero en efectivo y joyería, con un valor aproximado de un millón de pesos. El robo generó un despliegue de policías municipales en la zona; sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho.

Investigan robo millonario en casa de cambio en Monterrey

Este mismo martes se registró otro robo millonario en una casa de cambio ubicada en una plaza comercial de la avenida Alfonso Reyes, a unos 300 metros de la avenida Eugenio Garza Sada, en la ciudad de Monterrey. El hecho generó un despliegue policiaco en la zona para investigar cómo ocurrió el atraco.

Según las investigaciones, los delincuentes dañaron la puerta principal de un negocio de aplicación de uñas donde, luego de romper la cerradura, hicieron un boquete en la pared e ingresaron al local de nombre "Dólares" en el sector Contry, para llevarse el efectivo.

Cuando la encargada abrió el local se percató de los daños al interior, la caja fuerte y equipo de video grabación fuero destrozados, se presume se llevaron aproximadamente un millón de pesos, entre dólares y moneda nacional.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

