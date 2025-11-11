Localizan a Tres Niñas Desaparecidas en El Carmen, Nuevo León

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León confirmó a través de sus redes sociales que ya fueron localizadas las tres niñas que estaban reportadas como desaparecidas desde la noche del lunes 10 de noviembre en el municipio de El Carmen, Nuevo León.

Noticia relacionada: Activan Alerta Amber por Tres Niñas Desaparecidas en El Carmen, Nuevo León

Las tres menores, identificadas como Alisson Victoria Luis Flores de 2 años de edad, Romina Yamileth Luis Flores de 6 años de edad y Ariadna Citlaly Luis Flores de 11 años de edad, fueron localizadas la mañana de este martes 11 de noviembre por las autoridades de Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes de hallazgo, las tres hermanas se encontraban en casa de una amiga. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con la investigación de este hecho para conocer por qué las menores decidieron salir de su casa en la colonia privada Prados del Valle de las Salinas, en el municipio de El Carmen.

Es la segunda vez que las menores se salen de su casa en El Carmen

Hace seis meses, la madre de las menores ya había reportado una situación similar. Igual que en esta ocasión, las tres hermanas salieron de su casa; sin embargo, regresaron después de un par de horas. Esta segunda vez, pasaron más de 12 horas hasta que las niñas fueron localizadas, después de que las autoridades activaron la Alerta Amber.

Aún se desconoce la razón por la cual las menores volvieron a irse de su casa, pero la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León sigue investigando. Se espera que en las próximas horas den más detalles del caso y sobre el estado de salud en el que fueron encontradas las tres hermanas menores de edad.

Historias recomendadas:

SHH