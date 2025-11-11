Incendio en Casa Deja Una Mujer Embarazada Lesionada en Monterrey, Nuevo León

Este martes 11 de noviembre, en la colonia Barrio San Carlos, al norte de Monterrey, se registró un incendio en una casa habitación ubicada en el cruce de las calles Palma, Mallorca y Elche. El fuego comenzó debido a un cortocircuito en una camioneta estacionada frente a la vivienda, la cual estaba cargada con ropa. El cortocircuito provocó que las llamas se extendieran rápidamente a la casa, poniendo en peligro a los habitantes.

Video: Se Incendia Vivienda en Colonia Barrio San Carlos en Monterrey

En el momento del incendio, la vivienda estaba habitada por una familia compuesta por dos adultos y cuatro menores. Los miembros de la familia lograron salir a tiempo, excepto por una mujer embarazada, quien sufrió una caída al intentar escapar. La mujer, quien presentó varios golpes debido a la caída, fue atendida por paramédicos en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El incendio afectó principalmente la parte baja de la casa, pero las llamas se propagaron hasta la segunda planta, causando daños significativos en la estructura, las casas cercanas no fueron afectadas por el fuego. Bomberos, Protección Civil y elementos de Fuerza Civil llegaron rápidamente al lugar para sofocar las llamas y asegurar la zona.

Autoridades se encuentran evaluando los daños a la casa en Monterrey

En este momento, las autoridades continúan evaluando los daños a la casa afectada. Aunque el incendio ha sido controlado, se mantiene un operativo para asegurarse de que no existan riesgos adicionales. Por su parte, los residentes de las casas aledañas fueron notificados de la situación, pero no se registraron otros incidentes en la zona

El incendio, que despertó a los vecinos de la colonia, fue un hecho aparatoso debido a la magnitud del fuego y la presencia de la camioneta cargada de ropa. La familia afectada se encuentra estable, y se espera que la mujer embarazada reciba la atención médica necesaria para su pronta recuperación.

Con información de Azael Valdes/ Noticias N+

RR