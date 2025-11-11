Vegetación Amanece Cubierta de Hielo por Bajas Temperaturas en Galeana, Nuevo León

Este martes 11 de noviembre, iniciaron las primeras heladas en el estado de Nuevo León. La vegetación en el ejido San Idelfonso, en el municipio de Galeana, amaneció cubierta de hielo debido a las bajas temperaturas registras por el ingreso del frente frío número 13 al territorio nacional, así lo informaron las autoridades de Protección Civil del estado.

Noticia relacionada: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 11 de Noviembre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

Como parte de los efectos del frente frío número 13, que ya se aleja de México próximo a la llegada de un nuevo frente frío al país, en la zona sur de Nuevo León se registraron temperaturas de 2°C con sensación térmica de 0°C, siendo las primeras temperaturas bajas que se registran en la temporada de frentes fríos 2025-2026.

Este descenso en las temperaturas, aunado al sereno que se presenta por las noches, fue lo que originó el hielo que cubrió esta mañana la zona de vegetación en el ejido de San Idelfonso, una comunidad de Galeana que se encuentra a 2,343 metros de altura sobre el nivel del mar.

Video: Se Forma Hielo en Vegetación en Galeana Nuevo León

¿Cuándo ingresará el frente frío número 14 a México?

El frente frío número 13 ya se aleja del territorio nacional, permitiendo que las temperaturas incrementen hasta los 30°C a partir del miércoles 12 de noviembre y se mantengan así durante los siguientes días, hasta el fin de se semana que se espera el ingreso de un nuevo frente frío al país.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, el frente frío número 14 ingresará el próximo 16 de noviembre, aparentemente sin ocasionar grandes afectaciones en las temperaturas. A pesar de ello, se recomienda a la población estar preparada con sus prendas para el frío y cubrirse bien ante el descenso de temperaturas.

Historias recomendadas:

SHH