¿Cómo Estará el Clima Hoy 11 de Noviembre de 2025 en Nuevo León? Estas son las Temperaturas

La mañana de este martes 11 de noviembre, la más fría de este sistema frontal número 13 de la temporada, se presenta con temperaturas de hasta 7˚C en algunos puntos del Área Metropolitana de Monterrey y 6˚C en el aeropuerto comercial de Monterrey. En el resto de la zona urbana las temperaturas se encuentran entre 11˚C y 13˚C con cielo soleado y buena calidad del aire.

Noticia relacionada: Se Va Masa de Aire Ártico, pero Llega Nuevo Frente Frío 14 a México: ¿Cuándo Ingresará al País?

Se espera que la condición de cielo soleado y ambiente ligeramente seco permitirán que las máximas se eleven cerca de 23˚C sin probabilidad de precipitaciones. En la región sur del estado de Nuevo León se ha registrado una helada con temperaturas de 0˚C en Galeana.

Video: ¿Cómo Estará el Clima Hoy 11 de Noviembre de 2025 en Nuevo León? Areli Hernández te lo Dice

Se aleja el frente frío 13 e ingresa nuevo sistema frontal

La masa de aire ártico prevalece sobre el norte, noreste, oriente, centro y sureste del país, con rachas de viento muy intenso en la parte más estrecha del territorio nacional, al sur del Golfo de México y hacia el Golfo de Tehuantepec. El avance de esa masa de aire frío ha generado lluvias y tormentas al sureste y península de Yucatán con viento del norte sensación térmica por debajo de la temperatura ambiente.

El frente frío número 13 se aleja del país hacia el mar Caribe donde se disipará en las próximas 24 horas. De la misma manera la masa de aire frío se disipará durante las siguientes horas sobre el noreste, lo que permitirá que a partir de mañana las temperaturas se incrementen hasta los 30˚C y se mantengan al rededor de ese valor durante los siguientes días, incluyendo el fin de semana.

Regresarán las condiciones de estabilidad para los siguientes días, en espera de la llegada del siguiente frente frío que ingresará el domingo pero sin mayor afectación en las temperaturas.

Historias recomendadas:

Con información de Mauro Morales | N+

SHH