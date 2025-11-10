Muere Hombre tras Impactarse contra Camión Ruta 217 en San Nicolás, Nuevo León

Un hombre de entre 55 y 60 años de edad, perdió la vida luego de cruzar el camellón con su vehículo e impactarse con un camión de la ruta 217, en sentido de oriente a poniente sobre la avenida Rómulo Garza, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Noticia relacionada: Mujer Muere Atropellada al Intentar Cruzar la Avenida Eloy Cavazos en Juárez, Nuevo León

La víctima que murió en el accidente registrado durante la tarde de este lunes 10 de noviembre, conducía una camioneta de batea que chocó contra el camión ruta 217, en el que viajaban aproximadamente 7 pasajeros, los cuales sufrieron lesiones mínimas a causa del impacto frontal con el vehículo particular.

El accidente generó la movilización de cuerpos de emergencia, quienes arribaron al punto del accidente en la avenida Rómulo Garza para acordonar la zona y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Paramédicos confirmaron que el conductor de la camioneta ya no contaba con signos vitales.

Video: Muere Hombre Tras Impactarse Contra Ruta 217 en San Nicolás

Investigan causa del accidente en la avenida Rómulo Garza, en San Nicolás

Elementos de Tránsito del municipio de San Nicolás de los Garza mantuvieron acordonado uno de los carriles de la avenida Rómulo Garza, en dirección de oriente a poniente, en espera de los servicios periciales para realizar el traslado de la víctima que perdió la vida, de la cual, se mantiene bajo resguardo su identidad.

A pesar de que, hasta el momento no se ha determinado la causa del accidente, las autoridades no descartan que el conductor de la camioneta haya sufrido un infarto que provocó que perdiera el control y terminara chocando contra la parte delantera de la unidad de transporte público.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH