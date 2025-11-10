Mujer Muere Atropellada al Intentar Cruzar la Avenida Eloy Cavazos en Juárez, Nuevo León

Una mujer perdió la vida la mañana de este lunes 10 de noviembre tras ser atropellada por un automóvil cuando intentaba cruzar la avenida Eloy Cavazos, a la altura de la carretera San Roque, frente a la colonia Punta Esmeralda y una plaza comercial en el municipio de Juárez.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad y difundidas en redes sociales, el accidente ocurrió poco después de las cinco de la mañana. En el video se observa el momento exacto en que la mujer, al intentar cruzar la avenida, es impactada violentamente por un vehículo el cual presuntamente circulaba a exceso de velocidad.

Las imágenes muestran que la víctima fue proyectada varios metros tras el impacto, incluso elevándose hasta dos metros de altura antes de caer sobre el pavimento. El golpe más fuerte lo recibió en la cabeza, lo que lamentablemente le provocó la muerte de manera casi instantánea.

Testigos señalaron que la mujer caminaba por la orilla de la avenida cuando fue alcanzada por el automóvil. Elementos de Protección Civil de Juárez y de la Policía de Juárez arribaron al lugar minutos después, pero poco pudieron hacer para salvarle la vida.

Conductor detenido tras investigación de atropello en Juárez

El conductor del vehículo fue detenido por las autoridades de Juárez mientras se realizaban las primeras investigaciones. Agentes ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales acudieron al lugar para recabar evidencias y determinar la responsabilidad del automovilista.

Vecinos del sector señalaron que el exceso de velocidad y la falta de reductores o boyas en esa zona son factores que contribuyen a los frecuentes accidentes en la avenida Eloy Cavazos, una vialidad de alto flujo vehicular.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a conducir con precaución, especialmente en horarios nocturnos y matutinos, cuando la visibilidad es reducida.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

