Localizan a Menor con Síndrome de Down Desaparecido en Juárez, Nuevo León

Jorge Enrique Pérez, el menor de 11 años de edad con síndrome de Down que fue reportado como desaparecido la tarde el domingo 9 de noviembre, ya fue localizado por elementos de la Unidad de Búsqueda Inmediata de Juárez, en Nuevo León.

Fue el alcalde del municipio de Juárez, Félix Arriata, quien dio a conocer a través de sus redes sociales que el menor Jorge Enrique de 11 años de edad fue localizado. En la fotografía se ve al menor arriba de un vehículo, al aparecer una patrulla, y con la gorra de un elemento de la Policía de Juárez.

El menor con síndrome de Down fue localizado aparentemente en buen estado de salud; sin embargo, le realizarán un examen médico para confirmar que se encuentre bien. Las autoridades ya están realizando el protocolo para la desactivación de la Alerta Amber que fue emitida tras el reporte de desaparición.

¿Qué más se sabe sobre la desaparición del menor Jorge Enrique?

Jorge Enrique Pérez Vazquez salió de su casa cerca del medio día del pasado domingo 9 de noviembre y no regresó. Fue visto por última vez con un short color negro, camisa amarilla con dibujos de dinosaurios, sandalias amarillas y una mochila color gris, en la colonia Mirador de San Antonio sector 26, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Familiares y vecinos reportaron la desaparición a las autoridades, quienes activaron una Alerta Amber para encontrarlo. Elementos de la Policía de Juárez iniciaron la búsqueda y luego de casi 24 horas fue localizado; sin embargo, hasta el momento sigue sin conocerse la razón por la cual el menor de 11 años de edad con síndrome de Down salió de su casa.

