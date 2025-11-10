Activan Alerta Amber por Menor con Síndrome de Down Desaparecido en Juárez, Nuevo León

Activaron la Alerta Amber en Nuevo León por la desaparición de Jorge Enrique Pérez Vazquez, un menor de 11 años de edad con síndrome de Down que fue visto por última vez el pasado 9 de noviembre en la colonia Mirador de San Antonio sector 26, en el municipio de Juárez.

Jorge Enrique salió de su casa, ubicada en la colonia Mirador de San Antonio, cerca del medio día del domingo 9 de noviembre. Desde ese momento, su familia comenzó a buscarlo con ayuda de vecinos y reportaron su desaparición a las autoridades correspondientes.

El menor con síndrome de Down ya es buscado también por elementos de la Policía de Juárez. Hasta el momento, se desconoce la razón por la cual Jorge Enrique Pérez Vazquez de 11 años de edad salió de su casa y ya no regresó. Su familia pide la ayuda de la ciudadanía para localizarlo con bien.

Menor desaparecido en Juárez podría encontrarse en peligro

De acuerdo con lo indicado en la ficha de búsqueda emitida por Alerta Amber Nuevo León, el menor Jorge Enrique Pérez Vazquez podría encontrarse en peligro eminente, eso debido a las condiciones de la desaparición, el tiempo transcurrido y que solo tiene 11 años de edad.

Jorge Enrique mide aproximadamente 1.30 metros de altura, su cabello es castaño oscuro, su tez morena clara, tiene ojos color café claro, boca y nariz pequeña, y es de complexión robusta. Como señas particulares, tiene una cicatriz en el pómulo derecho.

La última vez que se le vio, es decir, antes de salir de su casa el domingo 9 de noviembre cerca del medio día, iba vestido con un short color negro, camisa amarilla con dibujos de dinosaurios, sandalias amarillas y una mochila color gris; de acuerdo con lo reportado por el padre del menor, quien junto con familia y vecinos continúa buscándolo.

