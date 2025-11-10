Catean Domicilio por Presunto Robo en Colonia Nuevo Repueblo en Monterrey

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y de investigación de la Fuerza Civil, realizaron un despliegue en la colonia Nuevo Repueblo, en la ciudad de Monterrey, para llevar a cabo el cateo de un domicilio presuntamente relacionado con un caso de robo.

El cateo de la vivienda ubicada en el cruce de las calles Durango y Michoacán, se llevó a cabo cerca del medio día de este lunes 10 de noviembre. Los elementos de investigación de la AEI y Fuerza Civil ingresaron por un costado gracias a la ayuda que les brindaron vecinos de la colonia Nuevo Repueblo.

De acuerdo con los indicios informados de manera preliminar por los agentes ministeriales, las autoridades realizaron este cateo para indagar sobre un caso de robo, presuntamente relacionado con celulares, de un negocio del cual no han compartido más detalles. Se espera que en las próximas horas den más información al respecto.

Video: Catean Domicilio por Investigación de Robo a Negocio en Colonia Nuevo Repueblo, en Monterrey

Aún no hay personas detenidas por el presunto robo a negocio

El domicilio cateado se encuentra aparentemente deshabilitado; sin embargo, en días pasado se registró la entrada y salida de personas con herramientas. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas, ni de artículos asegurados tras el registro de la vivienda que se encuentra muy cerca de la zona Centro de Monterrey.

La zona fue resguardada durante el cateo. Las unidades de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y la Fuerza Civil ocuparon al menos uno de los carriles de la calle, frente al domicilio; sin embargo, esto no obstruyó la vialidad en la colonia Nuevo Repueblo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

