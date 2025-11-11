Activan Alerta Amber por Tres Niñas Desaparecidas en El Carmen, Nuevo León

Las autoridades de Nuevo León activaron una triple Alerta Amber durante la noche del lunes 10 de noviembre, luego de que las niñas Allison Victoria, de 2 años; Romina Yamilet, de 6 años; y Ariadna Citlaly, de 11 años de edad, fueran reportadas como no localizadas.

De acuerdo con la información proporcionada, las menores salieron de su domicilio ubicado en la colonia privada Prados del Valle de las Salinas, en el municipio de El Carmen, alrededor de la tarde del lunes 10 de noviembre.

Video: Buscan a Niñas Desaparecidas en El Carmen, Nuevo León

Una cámara de seguridad captó el momento en que las tres niñas abandonaron la casa jalando un carrito de juguete, tras percatarse de que la puerta principal estaba sin candado. La madre ya había reportado un incidente similar hace seis meses, cuando las niñas salieron de casa, aunque en aquella ocasión regresaron por su cuenta un par de horas después.; sin embargo, en esta ocasión han pasado más de 12 horas sin que se tenga noticia de su paradero.

Los familiares y vecinos se han sumado a la búsqueda, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León coordina las labores oficiales para dar con su paradero. Las autoridades piden a la comunidad del Valle de las Salinas y zonas aledañas permanecer atentas y reportar cualquier información que pueda ayudar a encontrarlas.

Autoridades intensifican la búsqueda en El Carmen, Nuevo León

Agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, junto con elementos de seguridad de El Carmen, mantienen un operativo en diferentes sectores del municipio y municipios vecinos. La prioridad es localizar a las tres menores sanas y salvas.

Las autoridades solicitan que cualquier persona que tenga información o haya visto a las niñas se comunique al número 20 20 44 60, o a través de los canales oficiales de la Alerta Amber Nuevo León. Las autoridades insisten en la colaboración ciudadana para lograr su pronta localización y evitar que la situación se prolongue.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR