Muere Empleada Doméstica al Caer de Sexto Piso de Edificio en San Pedro, Nuevo León

Autoridades policíacas investigan la muerte de una mujer que fue localizada en la jardinera de una torre de departamentos particulares, ubicados sobre la avenida Gómez Morín, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El cuerpo de la víctima fue encontrado este martes 11 de noviembre.

Noticia relacionada: Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en Santa Catarina, Nuevo León

Información preliminar habría dado a conocer que la víctima pues sería empleada doméstica de uno de los departamentos; además, se presume que la trabajadora se encontraba sola en la vivienda debido a que su empleadora se encuentra fuera del país. Fueron los vecinos de la zona quienes dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo de la mujer sin vida.

Video: Investigan Muerte de Mujer Tras Caída de Sexto Piso en Edificio de San Pedro

Investigan muerte de empleada doméstica en edificio de departamentos en San Pedro

El hecho generó una intensa movilización de elementos de la Policía de San Pedro y de agentes ministeriales hasta la avenida Gómez Morín, quienes ya investigan el caso y llevan a cabo las indagatorias correspondientes para determinar cómo ocurrió la muerte de la empleada doméstica que habría caído del sexto piso del edificio de departamentos.

Al momento de ser localizada, la mujer, que hasta el momento no ha sido identificada de manera oficial, vestía un pants tipo pijama en color blanco, una blusa en color gris y una filipina color azul marino. La zona permaneció acordonada por varias horas mientras las autoridades realizaban el levantamiento de evidencias y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Historias recomendadas:

Con información de Brian Samaniego | N+

SHH