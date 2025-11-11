Ataque Armado Deja un Muerto y un Herido en Santa Catarina, Nuevo León

Un muerto y un lesionado fue el saldo de un ataque armado registrado la madrugada del martes 11 de noviembre en el municipio de Santa Catarina, lo que generó una fuerte movilización policiaca en la colonia Senderos. De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron sobre la calle San Ildefonso, a la altura de San Abel, cuando vecinos reportaron haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.

Al lugar arribaron elementos de la Policía de Santa Catarina, quienes de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos de Protección Civil de Santa Catarina, pertenecientes al grupo Jaguares, ya que se reportaban personas heridas dentro de una casa. Al ingresar al sitio, los rescatistas confirmaron que una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, mientras que otra persona se encontraba herida, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital cercano.

Identifican a las víctimas del ataque en Santa Catarina

El hombre fallecido fue identificado como César Antonio, de 21 años de edad, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Por su parte, el lesionado fue identificado como Roberto Carlos, de 29 años, quien recibió al menos cuatro impactos en el abdomen, por lo que permanece hospitalizado bajo observación médica.

De acuerdo con testimonios recabados por las autoridades, un grupo de sujetos armados llegó hasta la zona de tejabanes donde se encontraban las víctimas. Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego contra los dos hombres y posteriormente huyeron del lugar en un vehículo, cuyo paradero aún no ha sido precisado por las autoridades.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía de Santa Catarina mientras agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las primeras diligencias y recabaron evidencia en el sitio. Hasta el momento no se ha reportado la detención de los responsables, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del ataque y dar con los agresores.

