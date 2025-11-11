Choque y Volcadura Deja un Herido en Av. Miguel Alemán en Apodaca, Nuevo León

Se registró un choque y volcadura en la avenida Miguel Alemán, a la altura del cruce con la avenida Teléfonos, en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El accidente ocurrido alrededor del medio día de este martes 11 de noviembre dejó como saldo una persona herida.

El choque generó caos vial en la zona y movilizó a los cuerpos de emergencia hasta el sitio. Protección Civil de Nuevo León informó que el lesionado fue trasladado por el personal de Protección Civil de Apodaca a un hospital cercano para su atención médica.

Información en proceso...

