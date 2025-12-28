Activan Alerta Amarilla en CDMX Por Temperaturas de 4 Grados: Checa Aquí en Qué Alcaldías

En medio de un periodo de ambiente frío que ha sido constante en la Ciudad de México durante varios días, las autoridades capitalinas han tenido que emitir diversas alertas por bajas temperaturas en las últimas semanas, como parte de una estrategia de protección civil frente a los efectos del clima invernal.

Estas condiciones adversas no solo implican incomodidad, sino también riesgos reales para la salud, especialmente entre personas vulnerables como niñas, niños, personas mayores o quienes padecen enfermedades respiratorias. Las temperaturas bajas pueden favorecer desde hipotermia y resfriados hasta complicaciones más graves si no se toman medidas preventivas adecuadas.

IMSS Llama a Extremar Precauciones por Aumento de Enfermedades Respiratorias

En fechas recientes, por ejemplo, la SGIRPC activó alertas naranja y amarilla por frío en varias demarcaciones de la capital debido a pronósticos de heladas y temperaturas mínimas cercanas a 1°C, como la del pasado 20 de diciembre de 2025, cuando se esperaba frío intenso por la madrugada. En días previos también se habían emitido avisos por condiciones similares.

Para este lunes 29 de diciembre de 2025, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que se ha activado Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana de este día, como una medida preventiva para proteger a la población.

La Alerta Amarilla fue emitida para las siguientes alcaldías de la Ciudad de México:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Recomendaciones ante el frío

Durante la madrugada y la mañana de este 29 de diciembre se esperan temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius, por lo que se recomienda a la ciudadanía abrigarse adecuadamente, utilizando varias capas de ropa, preferentemente de materiales que conserven el calor, como algodón o lana.

También se aconseja cubrir nariz y boca, para evitar el ingreso de aire frío directo a las vías respiratorias, y evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar al organismo.

¿Por qué Aumentan las Enfermedades Respiratorias en Mes Decembrino? Expertos Hablan

Además, las autoridades recomiendan ingerir abundante agua, así como consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico frente a las bajas temperaturas. No hay que olvidar también resguardar a las mascotas, ya que los animales también pueden sufrir por el frío intenso.

En estas demarcaciones es donde se pronostican las temperaturas más bajas, en buena parte por su altitud y características geográficas que favorecen el descenso térmico durante las primeras horas de la mañana.

