Frente Frío 25 y Aire Ártico Provocarán Temperaturas de 0 Grados en Estos Estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 25, en combinación con una masa de aire polar, impactará este lunes 29 de diciembre a gran parte del territorio nacional con un marcado descenso de temperaturas, que podrían alcanzar hasta los -10 grados Celsius en algunas regiones del país.

De acuerdo con el organismo, el sistema frontal se desplazará sobre el litoral del golfo de México y, al interactuar con un río atmosférico y una vaguada en altura ubicada sobre la península de Yucatán, provocará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del norte, noreste, centro, oriente y sureste de México. Asimismo, se prevén lluvias puntuales intensas en estados como Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Por otra parte, la masa de aire ártico asociada al frente frío generará un descenso significativo de las temperaturas en amplias zonas del norte, noreste, oriente y centro del país. Además, se pronostica un evento de “Norte” de intensidad fuerte a muy fuerte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así como en el istmo y el golfo de Tehuantepec.

Finalmente, el SMN prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Chihuahua y Durango, así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Clima para el 28 de diciembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

¿Dónde caerá nieve?

Probabilidad de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Probabilidad de lluvia engelante: Coahuila.

¿Dónde lloverá?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Tamaulipas, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

