¿Hay Tráfico en la México-Querétaro Hoy 29 de Diciembre? GN y Capufe Dan Detalles
En este comienzo de semana toma precauciones, te compartimos en dónde hay afectaciones viales en la carretera México-Querétaro
Si sueles usar la Autopista México-Querétaro, en N+ te compartimos cómo está el tránsito hoy, 29 de diciembre de 2025, para que tomes tus precauciones y consideres tus tiempos de traslado.
Toma en cuenta que diariamente en N+ podrás consultar en dónde hay cierres viales por bloqueos, manifestaciones, accidentes y fenómenos climáticos, si usas alguna otra autopista para realizar tus labores o vas a salir a otra parte del país, aquí podrás ver si hay alguna afectación: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Lunes 29 de Diciembre 2025.
¿En dónde hay afectaciones viales en la México-Querétaro?
- De acuerdo con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) hay afectaciones viales en la Plaza de Cobro Tepotzotlán rumbo a la Ciudad de México (CDMX).
